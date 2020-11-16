شكرا لمتابعة خبر عن الفوزان: " لا يشكك في صحيح البخاري إلا جاهل أو منحرف " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علق الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، على الجدل المثار حول التشكيك في صحيح البخاري. علق الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، على الجدل المثار حول التشكيك في صحيح البخاري. وقال الفوزان: " أصح كتاب بعد القرآن الكريم، هو صحيح البخاري، فلا يشكك فيه إلا إما جاهل أو منحرف " . وكان أستاذ العلوم السياسية السابق تركي الحمد، قد أثار الجدل بتشكيكه في كتاب صحيح البخاري بقوله: "قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري.. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما " .

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