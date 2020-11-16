شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: الأمطار موجودة نهاية الأسبوع القادم والذي يليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن تشهد مناطق المملكة حالات ممطرة، نهاية الاسبوع القادم والذي يليه. توقع الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، أن تشهد مناطق المملكة حالات ممطرة، نهاية الاسبوع القادم والذي يليه. وكان الجهني قد أوضح في وقت سابق أن كسير ساحلي يظهر في أخر التحديثات المناخية وحالة مدارية تدفع برطوبتها داخل الجزيرة العربية، نهاية الأسبوع الجاري.

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