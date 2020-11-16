4 خطوات لحساب معاشك التقاعدي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن طريقة حساب المعاش التقاعدي بشكل ذاتي وفوري، من خلال " حاسبة المعاش التقاعدي " الإلكترونية. كشفت المؤسسة العامة للتقاعد، عن طريقة حساب المعاش التقاعدي بشكل ذاتي وفوري، من خلال " حاسبة المعاش التقاعدي " الإلكترونية. وأوضحت أنه يتم حساب المعاش التقاعدي من خلال الدخول لموقع المؤسسة هنـــــــا ، والضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية، واختيار حاسبة المعاش التقاعدي، ثم تعبئة البيانات المطلوبة، ومن ثم الضغط على زر "عرض قيمة المعاش".

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