شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نساء ورجال يصلون إلى أعلى نقطة في عقبة غيثان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة وصول رحالة من النساء والرجال إلى قمة عقبة غيثان.

ونشر الرحالة علي الأسمري، المقطع الذي تم تصويره من أعلى نقطة في العقبة، والذي وصل إليها الرحالة بعد رحلة هيكنج.

وأوضح أن الرحلة كانت بمشاركة عدد من الرحالة الدوليين، ومن بينهم الرحالة محمد عامر البارقي، والمرشدة السياحية نوف عسيري.