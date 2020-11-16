شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نساء ورجال يصلون إلى أعلى نقطة في عقبة غيثان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهر مقطع فيديو، لحظة وصول رحالة من النساء والرجال إلى قمة عقبة غيثان.
ونشر الرحالة علي الأسمري، المقطع الذي تم تصويره من أعلى نقطة في العقبة، والذي وصل إليها الرحالة بعد رحلة هيكنج.
وأوضح أن الرحلة كانت بمشاركة عدد من الرحالة الدوليين، ومن بينهم الرحالة محمد عامر البارقي، والمرشدة السياحية نوف عسيري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نساء ورجال يصلون إلى أعلى نقطة في عقبة غيثان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.