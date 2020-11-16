شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كيفية وضع مكياج لصورة بطاقة الأحوال: " الروج لا يكون غامق " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نشرت خبيرة التجميل وعد التركي فيديو يوضح كيفية وضع المكياج بطريقة مناسبة عند الذهاب لاستخراج بطاقة، بعد السماح بالزينة الخفيفة للمواطنات.

وحذرت "التركي" من وضع روج غامق أو وردي لأن إذا كانت الصورة أبيض وأسود سيتحول اللون، موضحة أنه حتى الأن لا تعلم إذا كانت الصورة بالألوان أم أبيض وأسود.

وأضافت : "أهم شيء الفاونديشن والماسكرا وإخفاء الهالات، ووضع رموش خفيفة إذا ما عندك رموش".

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يذكر أنه حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، خمسة ضوابط متعلقة بالصورة الشخصية في بطاقة الهوية الوطنية للمواطنات.

وكانت الضوابط هي: "أن تكون الصورة بخلفية بيضاء، وأن لا يتم ارتداء النظارات أو وضع العدسات، وأن تكون حديثة وملونة".

كما أن من الضوابط تغطية شعر الرأس، إضافة إلى أنه يُسمح للمواطنات بوضع زينة خفيفة.