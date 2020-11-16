«الداخلية» تنظم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري

تضمنت معلومات ونصائح طبية..
نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية، اليوم بمقر الوزارة، فعالية صحية توعوية لمنسوبيها، بمناسبة اليوم العالمي للسكري.
واشتملت الفعالية معرضًا توعويًّا، تضمن معلومات ونصائح طبية عن داء السكري وكيفية الوقاية منه، عبر شاشات إلكترونية ومنشورات تثقيفية ورسائل نصية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية للزوار، بمشاركة مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمركز الصحي بديوان الوزارة، وإدارة الشؤون الأكاديمية والتوعوية الصحية بالمستشفى.
وشهد مستشفى قوى الأمن في مكة المكرمة والدمام فعاليات توعوية مماثلة.
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