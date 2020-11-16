برابط التسجيل.. «نيوم» تفتح باب التقديم ببرنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الثانوية

أعلنت شركة نيوم اليوم, فتح باب التسجيل لاختبارات القبول في برنامج الابتعاث لطلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي المتوقَّع تخرجهم من العام الدراسي الحالي، ويستمر حتى 27 نوفمبر الجاري.

ودعت نيوم الراغبين في الالتحاق بالبرنامج بتقديم طلبات التسجيل عن طريق موقع نيوم للمسؤولية الاجتماعية على الرابط: ، الذي يشمل جميع شروط ومتطلبات البرنامج, علمًا أن الاختبارات سوف تقام ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر2020 في مدينة تبوك ومحافظة البدع ومحافظة ضباء.

وأفادت أنه سيُجرَى اختبار المرشّحين بناء على الكفاءة والمقاعد الدراسية المتاحة، وأوضحت أن المتقدمين سيتمكنون من البدء في الدورات التأهيلية في اللغة الإنجليزية والمهارات الرقمية في شهر يناير 2021.

ويعد برنامج نيوم للابتعاث فرصة فريدة لأبناء المجتمع المحلي، ليكونوا جزءًا من فريق عمل نيوم من الحالمين والمنجزين عند التحاقهم بوظائفهم بعد تخرجهم من الجامعة، كما أنه يمنحهم فرصة لريادة الابتكار والإلهام في قطاعات نيوم المختلفة.

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وأشارت شركة نيوم إلى أن البرنامج يقدم العديد من المسارات الوظيفية للطلاب الذين يكملون البرنامج بنجاح وفرص عمل ملائمة في مشروع نيوم والشركات المشغلة له والعاملة في المشروع وذلك فور الانتهاء من دراستهم.

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