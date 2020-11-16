إليك رابط الحجز.. "الخطوط السعودية" تعلن تسيير رحلات يومية وأسبوعية إلى تبوك

أعلنت الخطوط السعودية، تسيير رحلات يومية وأسبوعية إلى تبوك ومن وإلى الرياض وجدة والدمام.

وأوضحت عبر حسابها الرسمي بتويتر، اليوم الأحد، أنه يمكن الحجز الآن عبر

http://saudia.com

http://saudia.com/app

http://holidaysbysaudia.com

وردت الخطوط الجوية السعودية على استفسار أحد المتابعين بشأن موعد عودة الرحلات الداخلية بالكامل، بالتأكيد على أن إعادة تشغيل جميع الرحلات الداخلية سيكون بشكل تدريجي، لافتة إلى أنه في حال استحداث وتشغيل وجهات جديدة غير المذكورة سابقاً، سيتم الإعلان عن ذلك، كما يمكن ضيفنا العزيز، إعادة تشغيل جميع الرحلات الداخلية سيكون بشكل تدريجي و في حال استحداث وتشغيل وجهات جديدة غير المذكورة سابقاً، سيتم الاعلان عن ذلك كما نامل منك متابعة جدول الرحلات عبر الرابط https://t.co/o4aC7sxjcL . شكراً لتواصلك Advertisements — السعودية | SAUDIA (@Saudi_Airlines) November 15, 2020

اقرأ أيضًا:

«الخطوط السعودية» تبيِّن أسباب اختلاف الأسعار.. وتوجه نصيحة

تخفيضات للعسكريين بـ«الخطوط السعودية».. والشركة توضح طريقة الاستفادة