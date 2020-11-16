«الاتصالات» تطلق مبادرة لنشر 60 ألف نقطة «Wi-Fi» إضافية مجانية بالأماكن العامة

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، إطلاق مبادرة نشر نقاط اتصال «الواي فاي» Wi-Fi إضافية مجانية في عدد من الأماكن العامة في أنحاء المملكة، وذلك بالتعاون مع مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة.

وأوضحت الهيئة، أنها بدأت تنفيذ هذه المبادرة على مراحل عدة لتصل نقاط «الواي فاي» الإضافية المجانية الموزعة في عدد من الأماكن العامة في المملكة إلى 60 ألف نقطة، مؤكدةً التزامها بمتابعة تفعيل الشركات لهذه المبادرة، بما في ذلك استيفاؤها متطلبات أساسية منها توحيد اسم الشبكة لهذه النقاط المجانية، وتسهيل إجراءات دخول المستخدمين لها، وتوفير خرائط تغطية تظهر نقاط الوصول المجانية كافة في جميع المناطق على نحوٍ يتيح للمستخدمين الاطلاع عليها في موقع الشركة الإلكتروني أو تطبيقها.

وتتضمن المبادرة إتاحة الاتصال المجاني بشبكة الواي فاي العامة لكل مقدم خدمة لمدة تصل إلى ساعتين يومًيا لعدد كبير من مستفيدي ومرتادي عدد من الأماكن العامة.

وذكر محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن «هذه المبادرة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يعكس مدى تقدم البنية التحتية في المملكة ويسهم في تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية لتمكين تحول المملكة إلى مجتمعٍ رقمي».

وأضاف التميمي، أن قيام مقدمي الخدمات بنشر نقاط واي فاي إضافية مجانية يأتي بهدف نشر خدمات الإنترنت على أوسع نطاق، والمساهمة في تحسين جودة الحياة عبر توفير خدمات الإنترنت في الأماكن العامة، ومن بينها المستشفيات، والحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، والمجمعات التجارية، والحدائق العامة في مدن المملكة.

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يشار، إلى أن المملكة تعد من الدول السباقة في نشر خدمات الاتصالات وتمكين التحول الرقمي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتمكين الازدهار الاقتصادي وتحقيق رؤية المملكة 2030.

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