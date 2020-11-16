نائب أمير الرياض ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب محمد الأمير

نقل الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز, والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لأسرة الشهيد وكيل رقيب محمد بن علي محمد الأمير، الذي استُشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي دفاع عن الدين والوطن.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب أمير منطقة الرياض بوالد الشهيد مساء اليوم، معربًا عن بالغ عزائه ومواساته في فقيد الوطن، سائلًا المولى أن يتغمده بواسع رحمته، ويتقبله مع الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

فيما رفع ذوو الشهيد الشكر لخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ولنائب أمير منطقة الرياض, على تعازيهم ومشاعرهم، سائلين الله أن يحفظ هذه البلاد، ويديم عليها أمنها وأمانها في ظل قيادتها الرشيدة.

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