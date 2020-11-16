تعرّف على خطوات تسجيل حساب مفوّض المنشأة في «سابر»

بينّت منصة سابر الإلكترونية التابعة للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، طريقة تسجيل حساب مفوض المنشأة.

تسجيل حساب مفوض المنشأة

وأوضحت منصة سابر الإلكترونية، أن مفوض المنشأة هو الشخص الرئيسي الذي يمثل المنشأة في إجراء التعاملات عبرها، بما في ذلك إدارة المنشأة وسجلات الهوية الإلكترونية لممثلي المنشأة المفوضين ومنح الصلاحيات لممثلي المنشأة المفوضين، وإدارة الخدمات الإلكترونية للمنشأة.

ودعت منصة سابر الإلكترونية، عبر حسابها الموثق بموقع «تويتر»، المستوردين السعوديين للاطلاع على خدماتها وخطوات التسجيل بها والاستفادة من خدماتها الإلكترونية المتعددة.

متطلبات وخطوات التسجيل

وحددت منصة سابر الإلكترونية، المتطلبات الأساسية والضرورية اللازمة لتسجيل حساب مفوض المنشأة، وتتمثل في التالي:

- رقم السجل التجاري وتاريخ انتهائه

- رقم الهوية المرتبطة بالسجل التجاري

- صورة توقيع المفوض المسؤول لدى المنشأة

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- صورة ختم المنشأة

وكشفت المنصة الإلكترونية لتسجيل شھادات المطابقة المطلوبة للمنتجات الاستهلاكية، عن خطوات تسجيل حساب مفوض المنشأة والتي تتحقق بإتباع الخطوات التالي ذكرها:

- قم بتسجيل «مستخدم جديد» من الصفحة الرئيسية لمنصة سابر الإلكترونية «من هنا»

- أدخل البيانات المطلوبة

- تحقق من البيانات المدخلة من خلال نظام وزارة التجارة والاستثمار

- استكمل بيانات مفوض المنشأة والموافقة على الشروط

- فَعِّلْ حساب مفوض المنشأة

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