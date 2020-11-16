لضمان حقوق المشتري.. «حماية المستهلك» تعدد مزايا تطبيق فاتورتي

حددت جمعية حماية المستهلك، مزايا استخدام المستهلكين تطبيق فاتورتي لحفظ فواتير الشراء لضمان حقوقهم.

وكتبت جمعية حماية المستهلك، عبر حسابها بموقع تويتر: «الحصول على فاتورة الشراء يضمن حقوقكم ولا تتورطون مثل هند». «تطبيق فاتورتي بيساعدكم على حفظها».

تطبيق فاتورتي

وأوضحت جمعية حماية المستهلك، أن «فاتورتي» عبارة عن تطبيق لحفظ صور فواتير المشتريات والضمانات الخاصة بالمستهلك ليتمكن من استرجاعها ومشاركتها وطباعتها متى شاء.

وأشارت جمعية حماية المستهلك، إلى أنه تم إنشاء هذا التطبيق لتسهيل حفظ الفواتير والضمانات بطريقة مبسطة ومميزة، ويأتي ذلك نظرًا لما رصدته الجمعية من عدم احتفاظ العديد من المستهلكين بالفواتير والضمانات ومن ثم فقدان مطالبتهم بحقوقهم عند الحاجة لها.

مزايا تطبيق فاتورتي

وعددت «حماية المستهلك»، سبع فوائد ومزايا لتدعو لاستخدام تطبيق فاتورتي، والتي تتمثل في التالي:

1- إضافة فواتير وضمانات واشتراكات مع القدرة على التحليل النصي لصور الفواتير بـما يقارب 150 لغة.

2- يصدر التطبيق إشعارات لتنبيه المستهلك تتضمن إشعارات:

- انتهاء الضمان.

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- الاستبدال والاسترجاع.

- تجديد الاشتراك.

- أقساط الفاتورة.

3- أخذ نسخة إضافية لصور الفواتير والضمانات على خدمة «جوجل درايف» الخاص بالمستخدم.

4- تتَّبع المصروفات عبر تخصيص الفواتير والاشتراكات في مجلدات خاصة، بالإضافة لتقديم لوحة بيانات تفصيلية بذلك.

5- حفظ الفواتير حتى مع عدم وجود اتصال بالشبكة؛ حيث يقوم برفعها ومزامنتها فور توفر الاتصال بالإنترنت.

6- إمكانية مطالعة المواد التوعوية وتحميلها ومشاركتها.

7- إمكانية إضافة موقع المتجر أثناء الشراء وحفظ الفاتورة كمسودة واستكمال تعبئة الفاتورة فيما بعد.

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