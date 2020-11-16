بالفيديو.. المركز الوطني لسلامة الطرق: احفظ حياتك وحياة من حولك بهذه الطريقة

قال المركز الوطني لسلامة الطرق، إن التقيّد بالأنظمة المرورية يحفظ حياتك وحياة من حولك، جاء ذلك في رسالة توعوية بالفيديو أصدرها بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق.

وعَرَضَ الفيديو مشاهد مصوَّرة لعدد كبير من السيارات المحطمة بسبب الحوادث، وذكر التقرير أن حوادث السيارات تقتل بشكل يومي ما يقارب الـ14 شخصًا.

وشارك حساب وكالة الأنباء السعودية «واس» الفيديو معلّقًا: «اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق: تذكروا من فقدناهم بسبب الحوادث المرورية، وادعموا إجراءات السلامة، واعملوا على الالتزام بالأنظمة المرورية».

فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وضع تصورٍ جديد لسبل آمنة للتنقل حول العالم تكون مأمونة وميسورة التكلفة ومستدامة يسهل الوصول إليها للجميع في كل مكان.

جاء ذلك في رسالة أصدرها بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا في 15 نوفمبر، مشيرًا إلى أن حوادث التصادم المروري تشكل شاغلًا رئيسيًا في مجالي الصحة والتنمية.

ووفقًا لما نقله موقع الأمم المتحدة، تعتبر حوادث المرور السبب الرئيسي لوفيات الأطفال والشباب بين سن الخامسة والتاسعة والعشرين، ويعيش تسعون في المئة من الضحايا في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.

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وشدد الأمين العام على ضرورة أن يكون ذلك كله حاضرًا في الأذهان بينما يعقد العالم العزم على تحقيق تعافٍ قوي من جائحة كورونا.

ودعا إلى أن تكون السلامة في صميم أنظمة للتنقل، لافتًا إلى أن هذه هي الطريقة الوحيدة التي ستفضي بنا إلى تحقيق هدفنا الطموح المتمثل في خفض وفيات وإصابات حوادث المرور إلى النصف بحلول عام 2030.

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