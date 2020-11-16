مدرب الأخضر يستبعد 5 لاعبين بعد ودية جامايكا

إلى ذلك استأنف المنتخب السعودي الأول اليوم تدريباته ضمن المعسكر الإعدادي المقام في مدينة الرياض تزامنًا مع أيام الفيفا في شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن الاستعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
على الصعيد الميداني، قسّم المدير الفني «هيرفي رينارد» خلال الحصة التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد، اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة الأولى والتي ضمت اللاعبين المشاركين بصفة أساسية في مباراة الأمس مرانًا استرجاعيًا، في حين أجرت المجموعة الأخرى مرانًا تكتيكياً. واكتفى اللاعبان عبدالمجيد الصليهم وعبدالله الحمدان بتأدية تدريب خاص برفقة الجهاز الطبي، وذلك نظير تعرضهما لكدمة بعد مشاركتهما في المباراة. وشهدت الحصة التدريبية، حضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الذي هنأ اللاعبين خلال اجتماعه بهم قبل انطلاق الحصة التدريبية بالمستوى الذي أظهروه خلال المباراة الودية أمس أمام منتخب جامايكا، وتوجوه بالفوز 3-0 مشيدًا بالروح العالية التي ظهر بها جميع اللاعبين. ويواصل المنتخب السعودي تدريباته على ملعب الأمير فيصل بن فهد في تمام السابعة من مساء الغد، في حصة تدريبية مغلقة أمام وسائل الإعلام.
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