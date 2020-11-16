مراتب عالمية للمملكة ضمن التقرير النصفي للجنة التحول الرقمي

أصدرت اللجنة الوطنية للتحوّل الرقمي التقرير نصف السنوي لعام 2020 مستعرضة المستهدفات والمنجزات للتحول الرقمي، حيث عملت اللجنة تحت ظل توجيهات ودعم مباشر من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، ويضم التقرير عددًا كبيرًا من المنجزات والمبادرات في جميع القطاعات الحيوية والمجالات:

أرقام وإنجازات عالمية أعادت تموضع المملكة في مراكز متقدمة على خارطة العالم

المرتبة الـ2 عالميا في الأمن السيبراني للشركات ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية.

المرتبة الـ12 بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة بأكثر من 9 مراكز عن العام الماضي.

المرتبة الـ7 عالميا فـي تمويل التطوير التقني ضمن الكتاب السنوي للتنافسـية العالمية.

المرتبة الـ8 بين دول مجموعة العشرين والـ27 عالميًّا في مؤشر البنية الرقمية ضمن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة بأكثر من 40 مركزًا.

المرتبة العاشرة عالميًّا في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل بسرعة تجاوزت 66.54 ميجابت/ثانية.

حصلت حكومة المملكة على جائزة الريادة الحكومية 2020، الممنوحة من الاتحاد الدولي لقطاع الاتصالات المتنقلة.

قطاع الحكومة الذكية

185 مليونا، عدد عمليات التوثيق التي تمت عبر "منصة النفاذ الوطني الموحد".

7 ملايين مستخدم لتطبيق "توكلنا".

احتل تطبيق "تباعد" السعودي المركز الثالث عالميا في توظيف التقنيات الحديثة لاحتواء جائحة كورونا.

300 مليون ريال قيمة المساهمات في مبادرة "جود الإسكان".

أطلقت الجمارك السعودية نظاما لتيسير التجارة عبد الحدود، حيث قلص النظام الوقت المستغرق للشاحنات عبر المنافذ بنسبة 40%.

وصل عدد مستفيدي المنصة الوطنية للتبرعات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 250 ألفاً.

بينما بلغت العمليات عبر منصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية أكثر من مليونين، وعمليات الدفع عبر تطبيق زكاتي من الهيئة العامة للزكاة والدخل أكثر من 200 ألف.

قدمت منصة "بلدي" خدمات البلدية كاملة تحت قطاع المدن الذكية.

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قطاع السياحة والثقافة الرقمية

قدمت "منصة التأشيرة السياحية" التأشيرات للمستفيدين خلال 3 - 5 دقائق.

في مجال التقنية المالية، تم إطلاق منصة "وثاق" التي تعمل على أتمتة جميع إجراءات إصدار الضمانات البنكية.

قطاع الصحة الرقمية

حجز 53 مليون موعد عبر تطبيق "موعد" من خلال الإنترنت.

1.8 مليون استشارة طبية قدَّمها تطبيق "صحة" للمواطنين.

قطاعا التعليم والعدل

34 مليون جلسة أقامتها منظومة التعليم الموحدة لأكثر من مليون مستفيد.

1.4مليون شخص تقريبًا استفادوا من منصة الخدمات العدلية "ناجز".

39 ألف عملية نُفِّذت عبر خدمة "كتابات العدل المتنقلة".

119 ألف جلسة قضائية تم توثيقها عبر الخدمة.

وانتهجت النيابة العامة إستراتيجية "نيابة بلا ورق" لتحويل جميع الإجراءات المتعلقة بها لخدمات رقمية.

قطاع البنية والقدرات الرقمية

8.377 برجا للجيل الخامس تم نشرها في جميع مناطق المملكة

8.5 ملايين مواطن استفادوا مبادرة العطاء الرقمي لتنمية القدرات الرقمية.