السعودية اليوم / بلدية الدرب تنفذ مشروعات بلدية بمركز وادي ريم بأكثر من 7 ملايين ريال



الدرب 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

وقف رئيس مركز ريم التابع لمحافظة الدرب علي بن موسى أبو قرن اليوم، على المشاريعَ ‫البلدية والتنموية التي تنفذها بلدية المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 7 ملايين ريال.

واطلع خلال الجولة على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمركز والقرى التابعة له، مستمعاً لشرح مفصل من نائب رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس إسماعيل بن معدي عسيري، عن تلك المشروعات التي شملت إنشاء ملعب الرياضي، ومشروع درء أخطار السيول، ومشروع المنتزه البري، إضافة لعدد من مشروعات السفلتة والإنارة.

وأكد أبو قرن، ضرورة مضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم الخدمات التنموية للمواطنين والحرص على إنهاء جميع المشروعات في وقتِها المحدد، ومتابعة المشروعات المتعثرة وبحث إعادة ترسيتها وتنفيذها، بما يضمن تطوير وتنمية المركز وتوفير كل ما يحتاجه المواطن من خدمات.

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01:19ت م

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