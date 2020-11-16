السعودية اليوم / جامعة جازان تشارك في استبيان الارتباط المهني



جيزان 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

دشن معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمكتبه في الجامعة اليوم، مشاركة منسوبي ومنسوبات الجامعة في استبيان قياس مستوى الارتباط المهني الذي تنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الموقع الرسمي للوزارة.

وأكد أهمية تفاعل منسوبي الجامعة ومشاركتهم في الاستبيان، نظراً لأهميته في المساعدة على اتخاذ القرارات، وتبني الإستراتيجيات التصحيحية التي تخدم منسوبي القطاع الحكومي، منوهاً بأهمية العلاقة الوثيقة بين مشروع القياس الدوري للارتباط الوظيفي وأهداف برنامج التحول الوطني 2020، ودوره في تحسين إنتاجية الموظف الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين أداء الجهات الحكومية.

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