السعودية اليوم / الجزائر تعيد فرض الحظر على الأنشطة التجارية والتجمعات العامة لمواجهة فيروس كورونا



الجزائر 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

أعادت الحكومة الجزائرية اليوم فرض الحظر لمدة 15 يوماً على التجمعات العائلية والعامة، وبعض الأنشطة التجارية في 32 محافظة بينها الجزائر العاصمة، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى التعامل مع تفشي فيروس

وأمر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد - حسب بيان الدوائر الوزارية المعنية - بتنظيم الحجر الصحي المنزلي بتقديم موعد غلق المحال التجارية من الثامنة ليلاً إلى الثالثة زوالاً، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات العامة، فضلاً عن غلق الحدائق العامة والأسواق الشعبية.

وسجلت الجزائر 860 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بسبب مرض ( كوفيد - 19 ) الناجم عن فيروس كورونا.

// انتهى //

00:03ت م

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الجزائر 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسأعادت الحكومة الجزائرية اليوم فرض الحظر لمدة 15 يوماً على التجمعات العائلية والعامة، وبعض الأنشطة التجارية في 32 محافظة بينها الجزائر العاصمة، وذلك في إطار إجراءات تهدف إلى التعامل مع تفشي فيروس كورونا المستجد.وأمر رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد - حسب بيان الدوائر الوزارية المعنية - بتنظيم الحجر الصحي المنزلي بتقديم موعد غلق المحال التجارية من الثامنة ليلاً إلى الثالثة زوالاً، ومنع إقامة الحفلات والتجمعات العامة، فضلاً عن غلق الحدائق العامة والأسواق الشعبية.وسجلت الجزائر 860 إصابة جديدة و 15 حالة وفاة بسبب مرض ( كوفيد - 19 ) الناجم عن فيروس كورونا.// انتهى //00:03ت م0216

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