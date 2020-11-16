السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني يخضع للعزل الذاتي بعد مخالطته مصابًا بكورونا



لندن 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

طلبت السلطات الصحية البريطانية من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزل نفسه ذاتياً نتيجة مخالطته شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس

وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني اليوم أن جونسون سيواصل العمل عن بعد، مبيناً أنه في حالة جيدة وليس لديه أي أعراض لكوفيد-19.

وكان جونسون نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا هذا العام.

// انتهى //

00:03ت م

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لندن 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسطلبت السلطات الصحية البريطانية من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عزل نفسه ذاتياً نتيجة مخالطته شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا وأوضح مكتب رئيس الوزراء البريطاني اليوم أن جونسون سيواصل العمل عن بعد، مبيناً أنه في حالة جيدة وليس لديه أي أعراض لكوفيد-19.وكان جونسون نُقل إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا هذا العام.// انتهى //00:03ت م0215

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