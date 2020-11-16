السعودية اليوم / فرنسا تسجل 27228 إصابة جديدة بفيروس كورونا



باريس 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

سجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية, 27228 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها اليوم، أن حالات الوفاة بلغت 302 حالةً, ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 44548 حالة وفاة.

// انتهى //

23:30ت م

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باريس 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسسجلت فرنسا خلال الساعات الـ24 الماضية, 27228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1981827 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها اليوم، أن حالات الوفاة بلغت 302 حالةً, ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 44548 حالة وفاة.// انتهى //23:30ت م0212

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