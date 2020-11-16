السعودية اليوم / تونس تسجل 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

سجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1065 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن حالات الوفاة الجديدة بلغت 22 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2345 حالة وفاة.

// انتهى //

23:27ت م

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تونس 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسسجلت تونس خلال الـ 24 ساعة الماضية 1065 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 80404 إصابات.وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن حالات الوفاة الجديدة بلغت 22 حالةً، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2345 حالة وفاة.// انتهى //23:27ت م0211

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