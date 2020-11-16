السعودية اليوم / لبنان تسجل 1163 إصابة بفيروس كورونا المستجد و11 حالة وفاة



بيروت 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان 1163 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 60416، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 817 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.

// انتهى //

22:59ت م

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بيروت 29 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واسسجّلت لبنان 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 104530 إصابةً.وذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 60416، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 817 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة.// انتهى //22:59ت م0209

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