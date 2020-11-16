السعودية اليوم / تمديد "بروتوكول" الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي



نواكشوط 29 ربيع الاول 1442 هـ الموافق 15 نوفمبر 2020 م واس

وقعت موريتانيا والاتحاد الأوروبي على ؛لبروتوكول؛ المحدد لإمكانيات الصيد، والتعويض المالي المقرر وفق اتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين الطرفين.

وأضافت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الاتفاقية التي تمدد "البروتوكول" المنتهي في 15 نوفمبر 2020 ، وُقًّعَ عليها اليوم في بروكسل.

يذكر أن هذا هو التمديد الثاني لاتفاقية 2015 - 2019م التي تمت وفقاً لشروط الاتفاقية الأولى بنفس الكميات مقابل 57 مليون يورو لميزانية الدولة الموريتانية و 4125 مليون يورو كدعم لقطاع الصيد، منها 60 في المئة مخصصة لدعم قدرات أطقم القوارب الموريتانية.

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22:24ت م

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