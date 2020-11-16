خبير بريطاني يكشف عن رأيه بعد تجربته في المطاعم السعودية

2020-11-16

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تحدث الكاتب والخبير في مجال سوق المطاعم، ستيفن بيرغ، عن المطاعم السعودية متأثرًا بالفترة التي عاش بها في المنطقة قائلًا: دفعني الانتقال للعيش في المملكة العربية السعودية إلى رؤية البلاد من منظور مختلف، وآمل أن تقدم رسائلي نظرة ثاقبة لمواطني الدول الأخرى عن مشهد المطاعم المتغير في المملكة.

وتابع في مقالة له عبر مجلة Caterer / Hotelier المرموقة قائلًا: لا شك أن المملكة تتغير بسرعة، بل تحدث هناك تغييرات جوهرية في أطر زمنية قصيرة، هذا التغيير غير العادي أظهر أنه لا يوجد مستحيل مع وجود الرؤية والإرادة.

وأضاف: تلتزم السعودية بخطة رؤية 2030 وهي واحدة من تلك الرؤى الشاملة والملهمة، خطة لوضع المملكة في قيادة العالم في العديد من المجالات، إنه مخطط طموح وجريء وبالنسبة لأمة طموحة مثل السعودية فإنه سيرى النور على أرض الواقع في الوقت المحدد.

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وأردف: تضع رؤية 2030 خططًا للعديد من جوانب الحياة اليومية في المملكة وكيف ستتغير في السنوات العشر القادمة، ولم تغفل الرؤية جانب سوق المطاعم، وهو أمر يتعلق بمهنتي وشغفي أيضًا، هذا الجانب تحدد له الرؤية أهدافًا طموحة تتعلق بعدد المطاعم والجودة أيضًا التي تتوافق مع معايير ميشلان.

واستطرد: مع وجود الرؤية ظهرت مفاهيم جديدة يقودها رواد أعمال سعوديون، ومن الأمثلة على ذلك ظهرت المطاعم الجديدة في الرياض المتخصصة بتقديم الفطور طوال اليوم.

تفرد المطاعم السعودية

واستطرد في مقاله: إذًا ما الذي يجعل تطور مشهد المطاعم السعودية مختلفًا عن جيرانها ودول الخليج؟ وأجاب قائلًا: في الأساس، هناك عدد منخفض نسبيًا من الوافدين الذين يعيشون في المملكة، مما يعني أن القائمين على هذه الصناعة يجب أن يكونوا على دراية بنسبة 100% بما يريده السعوديون من مطاعمهم ومقاهيهم المستقبلية، هذا يعني أن المطاعم السعودية لها لمستها الخاصة وليست عبارة عن قص ولصق من العلامات التجارية العالمية.

وتابع: سيتعين على الصناعة إنشاء حلول مخصصة لتلبية تطلعات هذه الدولة سريعة التغير، وتلعب التكنولوجيا والاستدامة والمشاركة المجتمعية والترفيه دورًا في تلبية احتياجات المواطنين السعوديين وأغلبهم من الشباب الطموح المتشوق لتجربة تجارب ومأكولات جديدة في الطعام.

ويُذكر أن ستيفان بريج شغل سابقًا منصب مدير أول المأكولات والمشروبات في ماريوت للشرق الأوسط وإفريقيا كما تشمل مناصبه السابقة 10 سنوات كمؤسس ورئيس تنفيذي لـ TRIBE، أحد أنجح دور إستراتيجية المأكولات والمشروبات في الشرق الأوسط.



