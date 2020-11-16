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توقعات بطقس ممطر اليوم وطريف 9 مئوية
مكة المكرمة تسجل 36 درجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الاثنين.
وتوقعت الأرصاد أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية الشرقية للمملكة، وكذلك على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة مكة المكرمة.
كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشرق المملكة.
وبالنسبة إلى درجات الحرارة المتوقعة اليوم، تسجل مكة المكرمة 36 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، فيما تسجل طريف 9 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة في السعودية.
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