كراسي ذكية في الحدائق والأماكن العامة بتبوك

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وأوضحت الأمانة أن هذه المقاعد الرقمية تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجهم، كونها مزودة بأحدث التقنيات المتعددة الاستخدام.وبينت أن المقاعد تحتوي على 9 شرائح خشب من الأعلى، و5 شرائح خشب لمنطقة الجلوس مقاومة للماء والأتربة، مشيرة إلى أنها تسعى لزيادة المقاعد لتشمل جميع الحدائق والأماكن العامة بالمنطقة، وتوزيعها في مواقع حيوية بمدن ومحافظات المنطقة.
من جهة أخرى نفذت الأمانة نحو 3697 جولة رقابية، و40 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا.
وأسفرت الجولات عن تقييد 661 مخالفة تعنى باستيفاء الاشتراطات البلدية، وإغلاق 30 منشأة.
الكراسي الذكية:
- تعمل بالطاقة الشمسية من خلال لوح شمسي سعته 100 وات
- مدعمة بتقنية «Wifi» 4 مداخل «USB» لشحن الأجهزة الذكية
- ساعة رقمية تعطي معلومات عن توقيت
- الساعة والتاريخ واليوم ودرجة الحرارة
- تحتوي على سماعة لأذان الصلوات الخمس
- مزودة بإنارة تعمل بتقنية «LED»
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