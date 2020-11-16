كراسي ذكية في الحدائق والأماكن العامة بتبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شرعت أمانة منطقة تبوك بتركيب مقاعد مخصصة للمتنزهين «الاستراحة الرقمية» كنموذج أولي بحديقة الملك عبدالعزيز الواقعة على طريق الملك فهد، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن هذه المقاعد الرقمية تسهم في خدمة المجتمع وتلبية احتياجهم، كونها مزودة بأحدث التقنيات المتعددة الاستخدام.

وبينت أن المقاعد تحتوي على 9 شرائح خشب من الأعلى، و5 شرائح خشب لمنطقة الجلوس مقاومة للماء والأتربة، مشيرة إلى أنها تسعى لزيادة المقاعد لتشمل جميع الحدائق والأماكن العامة بالمنطقة، وتوزيعها في مواقع حيوية بمدن ومحافظات المنطقة.

من جهة أخرى نفذت الأمانة نحو 3697 جولة رقابية، و40 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا.

وأسفرت الجولات عن تقييد 661 مخالفة تعنى باستيفاء الاشتراطات البلدية، وإغلاق 30 منشأة.

الكراسي الذكية: