القبض على 5 نفذوا عمليات احتيال بـ17 مليون ريال

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس في بيانه أمس أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بالادعاء أنهم منتسبون لمكاتب محاماة وباستطاعتهم استرداد المبالغ المتعثرة لدى شركات التداول (الفوركس)، والإعلان لذلك عبر روابط لتطبيقات الكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بالحصول على البيانات السرية للحسابات البنكية لضحاياهم، حيث تحصلوا من تلك العمليات الاحتيالية على 17 مليون ريال، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات تعود لكيانات تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيد من الجنسية السورية يقيم في الخارج، و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة الرياض على ثلاثة مواطنين ومخالفين من الجنسية السورية نفذوا عمليات احتيال حصلوا من خلالها على 17 مليون ريال.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس في بيانه أمس أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على ثلاثة مواطنين ومخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا بالادعاء أنهم منتسبون لمكاتب محاماة وباستطاعتهم استرداد المبالغ المتعثرة لدى شركات التداول (الفوركس)، والإعلان لذلك عبر روابط لتطبيقات الكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي ومطالبتهم بالحصول على البيانات السرية للحسابات البنكية لضحاياهم، حيث تحصلوا من تلك العمليات الاحتيالية على 17 مليون ريال، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر حسابات تعود لكيانات تجارية يملكها مواطنون لحساب مستفيد من الجنسية السورية يقيم في الخارج، و جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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