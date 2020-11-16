الوقف العلمي بجامعة المؤسس يعرف بأنظمة المرور

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واطلع البسامي وممثلو الإدارة العامة للمرور، على مجموعة من مبادرات الوقف العلمي التي تخدم المسؤولية الاجتماعية، فضلا عن مبادرات متنوعة من المزمع إطلاقها قريبا.يذكر أنه يوجد تعاون سابق بين الوقف العلمي وإدارة المرور دشن فيه مبادرة «المثالية في القيادة المرورية»، وهي إحدى مبادرات الوقف الهادفة إلى الإسهام في التوعية بأنظمة المرور، ورفع الوعي بأهمية التقيد بها، والحفاظ على سلامة قائدي وركاب المركبات، والتي أتت ضمن مبادرة أمير منطقة مكة المكرمة «كيف نكون قدوة».
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