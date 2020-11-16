الوقف العلمي بجامعة المؤسس يعرف بأنظمة المرور

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش المدير التنفيذي للوقف العلمي بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عصام كوثر، مع مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي آفاق التعاون المشترك بين الطرفين وتفعيل بنود الاتفاقية السابقة بينهما.

واطلع البسامي وممثلو الإدارة العامة للمرور، على مجموعة من مبادرات الوقف العلمي التي تخدم المسؤولية الاجتماعية، فضلا عن مبادرات متنوعة من المزمع إطلاقها قريبا.

يذكر أنه يوجد تعاون سابق بين الوقف العلمي وإدارة المرور دشن فيه مبادرة «المثالية في القيادة المرورية»، وهي إحدى مبادرات الوقف الهادفة إلى الإسهام في التوعية بأنظمة المرور، ورفع الوعي بأهمية التقيد بها، والحفاظ على سلامة قائدي وركاب المركبات، والتي أتت ضمن مبادرة أمير منطقة مكة المكرمة «كيف نكون قدوة».