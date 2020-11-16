مؤتمر افتراضي يناقش منهجيات الوقاية والعلاج

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وأكد استشاري طب الأسرة رئيس المؤتمر الدكتور أشرف أمير، أن المؤتمر حقق نجاحات كبيرة في خدمة الأطباء والمتخصصين، وأسهم في الارتقاء بمستوى الأداء العلمي والعملي لأطباء الأسرة وأطباء الرعاية الصحية الأولية، وأسهم في دعم النظام الصحي بالكثير من المقترحات والتوصيات التي أسهمت في تفعيل الجوانب الوقائية والمسوحات الميدانية المجتمعية لتحقيق سلامة المجتمعات.وأضاف أنه سوف يتطرق المؤتمر في جلساته إلى مناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المتعلقة بمستقبل طب الأسرة محليا وعالميا..
عن المؤتمر:
- 42 ورقة عمل علمية وبحثية
- 14 جلسة علمية طوال أيام المؤتمر بالمملكة وخارجها
- 25 ساعة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية
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