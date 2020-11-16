مؤتمر افتراضي يناقش منهجيات الوقاية والعلاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ينطلق المؤتمر الافتراضي الدولي الخامس لطب الأسرة على مدار خمسة أيام خلال الفترة من 22 - 26 نوفمبر الحالي عن بعد، بمشاركة الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، والمجلس الصحي السعودي، والمجلس العلمي لطب الأسرة بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية، والبرنامج المشترك لطب الأسرة والمجتمع بجدة، ويأتي المؤتمر تعزيزا لدعم تخصص طب الأسرة، واستكمالا لسلسلة مؤتمرات طب الأسرة التي أطلقت بنجاح في السنوات الأربع الماضية.

وأكد استشاري طب الأسرة رئيس المؤتمر الدكتور أشرف أمير، أن المؤتمر حقق نجاحات كبيرة في خدمة الأطباء والمتخصصين، وأسهم في الارتقاء بمستوى الأداء العلمي والعملي لأطباء الأسرة وأطباء الرعاية الصحية الأولية، وأسهم في دعم النظام الصحي بالكثير من المقترحات والتوصيات التي أسهمت في تفعيل الجوانب الوقائية والمسوحات الميدانية المجتمعية لتحقيق سلامة المجتمعات.

وأضاف أنه سوف يتطرق المؤتمر في جلساته إلى مناقشة مجموعة من القضايا والموضوعات المتعلقة بمستقبل طب الأسرة محليا وعالميا..

عن المؤتمر: