شكرا لقرائتكم خبر هيئة المساحة توفر خدمات تحديد المواقع بدقة تصل إلى السنتيمتر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرغت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية من بناء الشبكة الوطنية لمحطات الرصد المستمر لتحديد المواقع بواسطة الأقمار الصناعية ( KSA-CORS) التي تغطى مختلف مناطق المملكة بواقع 209 محطات تلبي احتياجات جميع مستخدمي تقنية تحديد المواقع من القطاعين الحكومي والخاص والأفراد، وذلك بتوفير الإحداثيات الجغرافية ذات الدقة والجودة العاليتين، حيث روعي عند إنشاء هذه الشبكة المعايير والمواصفات العالمية.

وتتوزع هذه المحطات على المناطق المأهولة التي تتوفر فيها الخدمات المطلوبة لتشغيل المحطات مثل الكهرباء والاتصالات والأمن، وتنقسم إلى نوعين: المحطات الأرضية، والمحطات المثبتة على أسطح المباني.

وأوضح مدير إدارة الجيوديسيا بالهيئة المهندس عبدالله القحطاني أن الدول المتقدمة تولي المعلومات الجيومكانية أهمية خاصة لما لها من دور كبير في دعم قرارات واستراتيجيات التنمية والتطوير والتخطيط، لافتا إلى تطور وسائل وتقنيات البيانات والمعلومات وتزايدت كمياتها، ووسائل معالجة هذه البيانات متنوعة المصادر والتقدم الهائل في الأقمار الصناعية، وعلم المساحة.

وبين أن المعلومات الجيومكانية بحاجة لأن تواكب التطبيقات الأخرى، وأن تكون متوافقة معها، من أجل الاستفادة منها، وتعزيز دورها في دعم القرارات، وعلى ضوء ذلك وضعت الهيئة خطة متكاملة لإنشاء وتطوير البنية التحتية الجيوديسية بأعلى المواصفات والمعايير الدولية لإنشاء وتكوير البنية التحتية الجيوديسية بالمملكة ومنها (KSA-CORS).

Advertisements

وأكد القحطاني أهمية محطات الرصد المستمر كونها أحد أهم تقنيات (آليات) تحديد المواقع وهي عبارة عن محطات تحتوي على أجهزة استقبال إشارات الأنظمة العالمية لتحديد المواقع بالأقمار الصناعية للملاحة (GNSS) النظام الأمريكي (Gps) والنظام الروسي (GLONASS)، والنظام الأوروبي (GALILEO) والنظام الصيني (BEIDOU) ويستخدمها المساحون وغيرهم لتحديد المواقع بدقة عالية تصل لمستوى السنتيميتر تعمل على مدار الساعة، مفيدا أنه للحصول على هذه الدقة، فإن المحطات تعمل على رصد بيانات تحديد المواقع بشكل مستمر.

وأن البيانات تصحح بشكل آني أوعبر إجراء المعالجة المكتبية لأرصاد تحديد المواقع.

أهداف الشبكة تتضمن: