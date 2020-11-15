شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تنظم فعالية توعوية في اليوم العالمي للسكري والان نبدء بالتفاصيل
واشتملت الفعالية على معرض توعوي، تضمن معلومات ونصائح طبية عن داء "السكري" وكيفية الوقاية منه، عبر شاشات إلكترونية ومنشورات تثقيفية ورسائل نصية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية للزوار، بمشاركة مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمركز الصحي بديوان الوزارة، وإدارة الشؤون الأكاديمية والتوعوية الصحية بالمستشفى. كما شهد مستشفيا قوى الأمن في مكة المكرمة والدمام فعاليات توعوية مماثلة.
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