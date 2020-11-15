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وصول 12 رافعة عملاقة بقدرة التشغيل عن بعد إلى ميناء جدة الإسلامي
مصممة على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية
متابعات الخليج 365 - جدة
أعلن ميناء جدة الإسلامي وصول 12 رافعة ساحة عملاقة مصممة على أحدث التقنيات والمواصفات العالمية بقدرة (التشغيل عن بعد) لمناولة الحاويات وتقديم الخدمات اللوجستية.
ويمتلك ميناء جدة الإسلامي منظومة متكاملة من القطع البحرية (قاطرات بحرية للقطر والسحب والإنقاذ مجهزة بمعدات مكافحة الحريق، قوارب إرشاد، سفينتين لإرساء العوامات، قارب جمع النفايات، قارب مكافحة تلوث، ونش عائم حمولة 200 طن؛ مما ساهم في تحقيق معدل مستوى أداء (KPI) عالٍ، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية في الميناء وذلك لمواكبة التطور في أعمال الموانئ.
ويتم مراقبة وتشغيل تلك المنظومة من قبل برج المراقبة البحري المجهز بنظام إدارة حركة سفن (VTMIS) متطور لخدمة ومراقبة حركة السفن سواء بالقنوات الملاحية أو داخل أحواض الميناء؛ حيث إنّ للميناء قناتين ملاحيتين إحداهما بطول (2.2) ميل بحري وعرض (300) متر، والأخرى بطول (1.8) ميل بحري وعرض (300) متر، بالإضافة إلى أربعة أحواض.
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