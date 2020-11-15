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السديس لوزير الداخلية: لكم أيادٍ بيضاء نظير الاهتمام البالغ بأمن ضيوف الرحمن
بمناسبة نجاح المرحلة الثالثة من العمرة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى آيات التهاني والتبريكات لوزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود بمناسبة نجاح المرحلة الثالثة من العمرة الاستثنائية.
وأشاد السديس بجهود الأمير عبدالعزيز بن سعود قائلًا: لسموكم الكريم أيادٍ بيضاء نظير ما تولونه من اهتمام بالغ بأمن ضيوف الرحمن من زوار ومعتمرين، ونهنئكم بمناسبة نجاح ثالث مراحل العمرة، حيث إن فترة الجائحة شهدت أعمالًا جليلة لمنسوبي وزارة الداخلية في مختلف أعمالها وأدوارها، خاصة ما يتعلق بالحرمين الشريفين.
واختتم الرئيس العام بالدعاء إلى الله- عز وجل- أن يبارك في جهود وزير الداخلية الكريمة، وأن يديم على بلادنا بلاد الحرمين الشريفين نعمة الأمن والأمان؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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