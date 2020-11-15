إتلاف ومصادرة 317 كجم أغذية فاسدة في خميس مشيط

2020-11-15

متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- خميس مشيط

أتلفت وصادرت البلديات الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط، خلال الأسبوع الماضي، نحو 317 كجم من المواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك ضمن جهود البلدية بحملة الرقابة البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة خميس مشيط، المهندس محمد بن ناجم الحويطي، بأن الجهود المبذولة عبر حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية؛ وذلك لتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأضاف الحويطي أنه تم رصد 80 منشأة مخالفة وإغلاق 7 منشآت أخرى، وذلك بعد أكثر من 355 جولة ميدانية قام بها المراقبون خلال حملة الرقابة البلدية للأسبوع الماضي، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، بالإضافة إلى عدم وجود مطهرات ومعقمات وقفازات وكمامات، فضلًا عن عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنها النقاط الأرضية في مسارات المحاسبين بمسافة لا تقل عن متر بين كل متسوق وآخر بجانب تنظيم حركة المتسوقين بما يضمن عدم ازدحامهم في أقسام السوق.

الجدير بالذكر أن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية والمهنية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

ودعت البلدية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.



