177 مشروعا لموهوبات الشرقية في الأولمبياد العلمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك موهوبات المنطقة الشرقية بـ177 مشروعا في الأولمبياد الوطني العلمي على مستوى المملكة، يجري تحكيمها من خلال عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات علمية متنوعة تتضمن حلولا لمشكلات تنموية وابتكارات تطويرية، ارتكزت على أبحاث علمية ودراسات مستفيضة.

وأكد مدير تعليم المنطقة الدكتور ناصر الشلعان على أن شراكات الوزارة مع بيوت الخبرة العلمية وعلى رأسها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) تسير بخطى راسخة نحو تعظيم مكتسبات أهم الثروات الوطنية بتنمية شباب وشابات المستقبل ودعم المواهب للإبداع والابتكار، وبناء المشاريع لتحقيق الأهداف وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، منوها بتميز طلاب وطالبات المنطقة الشرقية وحجم مشاركتهم في الأولمبياد الوطني بـ831 موهوبة و177 مشروعا، وسجل المنطقة الذهبي في المسابقات محليا ودوليا الذي سجل 10 مراكز عالمية و32 جائزة دولية خلال السنوات الخمس الماضية.

من جانبه استعرض المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص حجم المشاركة لعام 2021، مبينا أن عدد الموهوبات وصل خلال هذا العام إلى 831 موهوبة، فيما تأهلت 29 طالبة للتصفيات النهائية وحصدت 4 جوائز دولية خاصة و9 أخرى محلية و8 مراكز محلية خلال العام الحالي.