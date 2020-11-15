مبادرتان للتعامل السليم مع مرض السكري بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت أمانة محافظة جدة، ممثلة في وكالة خدمة المجتمع بالتعاون والشراكة مع الجهات ذات العلاقة، مبادرتين صحيتين للتوعية بأهمية ممارسة النشاط الرياضي والعادات السليمة للتعامل مع مرض السكري، ضمن إطار الشراكة المجتمعية وتفعيل مبادرات التوعية والتثقيف الصحي. وانطلقت المبادرة الأولى بمشاركة 50 شخصا لممارسة (رياضة المشي) بالواجهة البحرية للتوعية بأهمية النشاط الرياضي في محاربة الأمراض المزمنة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية والعادات السليمة. فيما انطلقت المبادرة الثانية بمركز (الردسي مول) بمشاركة فريق من المشاة مكون من 50 شخصا بالسير بطريقة منتظمة وهم يحملون عبارة (أنا قطعة سكر)، بهدف التركيز على دور الحركة فيما انطلقت المبادرة الثانية بمركز (الردسي مول) بمشاركة فريق من المشاة مكون من 50 شخصا بالسير بطريقة منتظمة وهم يحملون عبارة (أنا قطعة سكر)، بهدف التركيز على دور الحركة الرياضية في القضاء على مرض السكري من خلال العادات السليمة للتعامل مع المرض وترسيخ مفاهيم الأنماط الصحية السليمة. من جهة ثانية نظم فرع هيئة الهلال الأحمر بجدة معرضا توعويا تثقيفيا بمرض السكري لفريق التطوع التابع لهيئة، بالتزامن مع اليوم العالمي لمرض السكري. وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بجدة عبدالله أبوزيد أنه يجري بالمعرض الكشف الطبي على الزوار، وتقديم الهدايا والدعم النفسي لمرضى السكري، داعيا الجميع بالمبادرة والتسجيل في برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الالكتروني للاستفادة من الدورات التثقيفية؛ نظرا لأهميتها في كيفية التعامل وإسعاف المصابين في الحوادث والحالات الطارئة.

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