مكتب نسائي للأحوال المدنية بالمهد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت الأحوال المدنية بمنطقة المدينة المنورة مكتبا نسائيا في محافظة المهد، لتقديم خدمات السجل المدني للمواطنات، وإدراجه في نظام المواعيد الالكترونية على منصة (أبشر) لاستقبال طلبات المستفيدات. ويضم المكتب وحدات خدمات شاملة، إضافة إلى صالة انتظار متكاملة التجهيزات وخدمات الاستقبال وتسليم البطاقات، وتشغلها كوادر نسائية وطنية مؤهلة. ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب بجميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد. ويأتي ذلك ضمن خطة التوسع للوكالة في افتتاح مكاتب بجميع مناطق المملكة بهدف خدمة المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهيل الإجراءات عليهم لإنهاء معاملاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد.

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