برامج توعوية عن السكري بجامعة الأميرة نورة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت عمادة شؤون الطالبات في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامج التوعية بالسكري تزامنا مع اليوم العالمي للسكري، والذي صمم على ثلاثة مراحل أساسية بالاسترشاد بنموذج المعتقدات الصحية (Model The Health Belief)، ويقوم على افتراض أن (انخراط الأفراد أو عدم انخراطهم في السلوك الواقي للصحة يعتمد على عدد من المعتقدات الصحية، أبرزها القابلية المدركة للإصابة بالمرض، والخطورة المدركة للمرض، والدافعية للصحة، والفوائد المدركة لها).

وركز البرنامج في مرحلته الأولى المنفذة خلال نوفمبر الحالي على التعريف بالسكري، ونوعيته، وأعراضه، وتسليط الضوء على عوامل الخطورة التي ترفع معدل الإصابة، وذلك من خلال نشر رسائل توعوية تحت عنوان (الوقاية قرارك) على منصات الجامعة الالكترونية، وأقيمت محاضرات توعوية بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية قدمها نخبة من استشاريين الباطنة والغدد الصماء، حيث قدم استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال الدكتور محمد الحربي محاضرة توعوية للتعريف بالسكري من النوع الأول أسبابه وأهم أعراضه.

تلاها محاضرة للتعريف بالسكري من النوع الثاني قدمها استشاري الباطنة والغدد الصماء الدكتور عبدالرحمن المغامسي، بينما تختتم العمادة سلسلتها التوعوية اليوم بمحاضرة (التعريف بعلاقة السكري بالسمنة وزيادة الوزن) لأستاذ مشارك غذاء وتغذية أخصائي أول غذاء وتغذية الدكتورة سها عبدالجواد.