برامج توعوية عن السكري بجامعة الأميرة نورة

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وركز البرنامج في مرحلته الأولى المنفذة خلال نوفمبر الحالي على التعريف بالسكري، ونوعيته، وأعراضه، وتسليط الضوء على عوامل الخطورة التي ترفع معدل الإصابة، وذلك من خلال نشر رسائل توعوية تحت عنوان (الوقاية قرارك) على منصات الجامعة الالكترونية، وأقيمت محاضرات توعوية بالتعاون مع جمعية السكري السعودية الخيرية قدمها نخبة من استشاريين الباطنة والغدد الصماء، حيث قدم استشاري الغدد الصماء وسكري الأطفال الدكتور محمد الحربي محاضرة توعوية للتعريف بالسكري من النوع الأول أسبابه وأهم أعراضه.تلاها محاضرة للتعريف بالسكري من النوع الثاني قدمها استشاري الباطنة والغدد الصماء الدكتور عبدالرحمن المغامسي، بينما تختتم العمادة سلسلتها التوعوية اليوم بمحاضرة (التعريف بعلاقة السكري بالسمنة وزيادة الوزن) لأستاذ مشارك غذاء وتغذية أخصائي أول غذاء وتغذية الدكتورة سها عبدالجواد.
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