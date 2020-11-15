محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 104530 والوفيات 817 شخصاً سجّلت لبنان 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 104530 إصابةً. وتفصيلاً، ذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الأحد، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 60416، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 817 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة. 15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 11:32 PM إجمالي الإصابات بلغ 104530 والوفيات 817 شخصاً لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة سجّلت لبنان 1163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 104530 إصابةً. وتفصيلاً، ذكرت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم الأحد، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 60416، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 817 حالة بعد تسجيل 11 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، لبنان تسجل 1163 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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