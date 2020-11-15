محمد بن مسعود - الدمام - اشتملت على معرض توعوي تضمَّن نصائح طبية عن المرض وكيفية الوقاية منه نظَّمت اليوم وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية، بمقر الوزارة، فعالية صحية توعوية لمنسوبيها بمناسبة اليوم العالمي للسكري. واشتملت الفعالية على معرض توعوي، تضمَّن معلومات ونصائح طبية عن داء "السكري"، وكيفية الوقاية منه، عبر شاشات إلكترونية، ومنشورات تثقيفية، ورسائل نصية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية للزوار، بمشاركة مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمركز الصحي بديوان الوزارة، وإدارة الشؤون الأكاديمية والتوعوية الصحية بالمستشفى. كما شهد مستشفيا قوى الأمن في مكة المكرمة والدمام فعاليات توعوية مماثلة.

15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 11:33 PM اشتملت على معرض توعوي تضمَّن نصائح طبية عن المرض وكيفية الوقاية منه "الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020 "الداخلية" تنظِّم فعالية صحية بمناسبة اليوم العالمي للسكري 2020 نظَّمت اليوم وزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الطبية، بمقر الوزارة، فعالية صحية توعوية لمنسوبيها بمناسبة اليوم العالمي للسكري. واشتملت الفعالية على معرض توعوي، تضمَّن معلومات ونصائح طبية عن داء "السكري"، وكيفية الوقاية منه، عبر شاشات إلكترونية، ومنشورات تثقيفية، ورسائل نصية، إضافة إلى تقديم خدمات صحية للزوار، بمشاركة مستشفى قوى الأمن بالرياض، والمركز الصحي بديوان الوزارة، وإدارة الشؤون الأكاديمية والتوعوية الصحية بالمستشفى. كما شهد مستشفيا قوى الأمن في مكة المكرمة والدمام فعاليات توعوية مماثلة.

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المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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