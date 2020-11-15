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نظمت وحدة النشاط الطلابي ووحدة العلاقات العامة بالكلية الجامعية بمحافظة صامطة، صباح اليوم الأحد، بالتنسيق مع مستشفى صامطة العام، مبادرة " شكرًا_أبطال_الصحة" والتي تأتي استشعارًا للدور الكبير الذي يقوم به أبطال الصحة بمختلف الفئات من أطباء، ممرضين، ممارسين صحيين، إضافةً إلى الإداريين وحراس الأمن والعمال، الذين يبذلون جهودًا لا حصر لها لمواجهة كورونا.
وصرحت رئيسة وحدة النشاط الطلابي بالكلية أ.فاطمة الشهري، بأن المبادرة تأتي عرفانًا بما يقدمه أبطال الصحة وهم في الصف الأول من دائرة الخطر، من أجل حماية وإنقاذ المواطن والمقيم والمحافظة على حياتهم خلال هذه الأزمة التي يتكاتف العالم أجمع لمحاربتها.
فيما شكر مدير مستشفى صامطة العام الاختصاصي يحيى أزيبي ونائبه الأستاذ علي سهلي القائمين على المبادرة.
وأشار "أزيبي" إلى أن صحة المواطن والمقيم هي الغاية ومحل اهتمام قيادتنا الرشيدة التي تبذل الكثير من أجلها.
يُذكر أن المبادرة شهدت مشاركة وحدة العمل التطوعي بجامعة جازان، وذلك لدعم وتشجيع العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 11:26 PM
تقديرًا لدورهم في مواجهة "كورونا""جامعية صامطة" تنظم مبادرة "شكرًا أبطال الصحة"
نظمت وحدة النشاط الطلابي ووحدة العلاقات العامة بالكلية الجامعية بمحافظة صامطة، صباح اليوم الأحد، بالتنسيق مع مستشفى صامطة العام، مبادرة " شكرًا_أبطال_الصحة" والتي تأتي استشعارًا للدور الكبير الذي يقوم به أبطال الصحة بمختلف الفئات من أطباء، ممرضين، ممارسين صحيين، إضافةً إلى الإداريين وحراس الأمن والعمال، الذين يبذلون جهودًا لا حصر لها لمواجهة كورونا.
وصرحت رئيسة وحدة النشاط الطلابي بالكلية أ.فاطمة الشهري، بأن المبادرة تأتي عرفانًا بما يقدمه أبطال الصحة وهم في الصف الأول من دائرة الخطر، من أجل حماية وإنقاذ المواطن والمقيم والمحافظة على حياتهم خلال هذه الأزمة التي يتكاتف العالم أجمع لمحاربتها.
فيما شكر مدير مستشفى صامطة العام الاختصاصي يحيى أزيبي ونائبه الأستاذ علي سهلي القائمين على المبادرة.
وأشار "أزيبي" إلى أن صحة المواطن والمقيم هي الغاية ومحل اهتمام قيادتنا الرشيدة التي تبذل الكثير من أجلها.
يُذكر أن المبادرة شهدت مشاركة وحدة العمل التطوعي بجامعة جازان، وذلك لدعم وتشجيع العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
، "جامعية صامطة" تنظم مبادرة "شكرًا أبطال الصحة" ،
المصدر : الخليج 365
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