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تقدم قناة اقرأ الفضائية برنامجًا جديدًا بعنوان (ورتل القرآن) بفكرة جديدة تتيح للمشاهدين المشاركة من مختلف دول العالم.
تقوم فكرة برنامج ورتل القرآن على عرض تلاوات قرآنية من مختلف دول العالم يرسلها المشاهدون عبر تطبيق الواتساب ويتم تصحيحها مع القارئ الدكتور مصعب عرفات، بالإضافة إلى تقديم النصائح للمشاهدين حول طرق الحفظ المختلفة لكتاب الله وسرد بعض قصص الصحابة والسلف مع كتاب الله.
يعرض البرنامج على شاشة اقرأ يوم الخميس الحادية عشرة والنصف، ويعاد الاثنين في الواحدة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، كما ترفع جميع الحلقات على منصة تابع الرقمية.
15 نوفمبر 2020 - 29 ربيع الأول 1442 11:15 PM
يرسلونها عبر تطبيق الواتساب ويتم تصحيحها مع القارئ مصعب عرفات"ورتل القرآن" برنامج يعرض تلاوات المشاركين من مختلف دول العالم على شاشة اقرأ
تقدم قناة اقرأ الفضائية برنامجًا جديدًا بعنوان (ورتل القرآن) بفكرة جديدة تتيح للمشاهدين المشاركة من مختلف دول العالم.
تقوم فكرة برنامج ورتل القرآن على عرض تلاوات قرآنية من مختلف دول العالم يرسلها المشاهدون عبر تطبيق الواتساب ويتم تصحيحها مع القارئ الدكتور مصعب عرفات، بالإضافة إلى تقديم النصائح للمشاهدين حول طرق الحفظ المختلفة لكتاب الله وسرد بعض قصص الصحابة والسلف مع كتاب الله.
يعرض البرنامج على شاشة اقرأ يوم الخميس الحادية عشرة والنصف، ويعاد الاثنين في الواحدة بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، كما ترفع جميع الحلقات على منصة تابع الرقمية.
، "ورتل القرآن" برنامج يعرض تلاوات المشاركين من مختلف دول العالم على شاشة اقرأ ،
المصدر : الخليج 365
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