شاهد.. السيول تجتاح وادي قسوة بجازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):أظهر مقطع فيديو سيول وادي قسوة بمنطقة جازان، حيث تدفقت المياه الناتجة عن الأمطار الغزيرة بكميات كبيرة.
وأثار المقطع إعجاب المواطنين بأمطار الخير التي تهطل على معظم مناطق المملكة، حيث حظي بتفاعل واسع.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن تعاود فرص هطول الأمطار خلال اليومين القادمين على مرتفعات عسير، جازان، الباحة و مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية لها خاصة الجنوبية منها.
وأعلنت الأرصاد عن هطول الأمطار كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية ،الجوف وشمال المنطقة الشرقية.
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