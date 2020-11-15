شكرا لمتابعة خبر عن صفوق العنزي يحسم جدل تصنيع «كورونا»..ويؤكد: «المملكة لن تشهد موجة ثانية» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): حسم الدكتور صفوق العنزي؛ استشاري العناية المركزة والإصابات واستشاري الأمراض الباطنية الجدل القائم بشأن أن فيروس كورونا تم تصنيعه ونشره في الدول. حسم الدكتور صفوق العنزي؛ استشاري العناية المركزة والإصابات واستشاري الأمراض الباطنية الجدل القائم بشأن أن فيروس كورونا تم تصنيعه ونشره في الدول. وقال "العنزي" عبر برنامج " يا هلا" إن كورونا ليس كذبة، والمختبرات أثبتت أنه فيروس طبيعي وغير مصنع. وتابع "العنزي" : "إذا أكرمنا الله بتلقي اللقاح في ديسمبر - وهذا ما أتوقعه وأتمناه - فسنعود لحياتنا الطبيعية في مارس 2021". ولفت إلى أنه لا يتوقع موجة ثانية من كورونا في المملكة، مع استمرار الالتزام الحالي، مضيفًأ : "أرقامنا الصحية إيجابية جدا.. "نلتزم يخلّصنا رب العالمين إن شاء الله".

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