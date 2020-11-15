شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سفير العراق بالمملكة: لدينا رغبة في فتح منفذ " الجُميمة " قريبًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قال السفير العراقي لدى ‎المملكة قحطان طه خلف إن إعادة فتح منفذ " جديدة عرعر " حدث طال انتظار الشعبين له، لافتا:" وسيكون الحدث " عُرس " للبلدين ".

وأضاف " خلف " خلال حواره عبر برنامج " يا هلا ":" منفذ واحد لا يكفي، لذلك لدينا رغبة في فتح منفذ " الجُميمة " قريبا ".

ولفت إلي أن الحدود السعودية العراقية طويلة وتمتد إلى 800 كم، موضحا:" هناك حاجة ماسة لوجود منافذ أخرى ولدينا رغبة كبيرة لفتح منفذ جميمة فهو طريق الحج سابقا ".

وتابع:" منفذ جميمة يربط الجزء الجنوبي من العراق بالجهات التي تقع قرب حائل ونتوقع أن يكون للمنفذ دورا مهما في تعزيز العلاقات واختصار الطرق وسيكون أقرب إلى المحافظات الجنوبية بالعراق ومكة والمدينة "، مبينا:" سنشرع في دراسة افتتاح منفذ عرعر ".