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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تهالك طريق النظيم بالرياض ينذر بكارثة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعاني شوارع النظيم في الرياض من الحفر والتشققات مما ينذر بوقوع حوادث مرورية.
ونشر حساب طرق الرياض صورا تظهر تهالك شوارع النظيم، ومعظم أجزاء الطريق غير صالحة للمرور عليها، وهو مايسفر عن وقوع ضحايا ومصابين.
وأشار حساب طرق الرياض إلى أن سبب تهالك الطريق قد يكون سوء التنفيذ، مطالبا بإعادة تأهيل الطريق وإصلاحه والعمل على تطويره بشكل كامل حفاظا على مرتادي هذه الطرق.
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