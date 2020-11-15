شكرا لمتابعة خبر عن «النمر» يوضح إمكانية تناول مرضى الضغط والقلب لبن الإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى): أوضح استشاري أمراض القلب؛ الدكتور خالد النمر، مدى إمكانية تناول مرضى الضغط والقلب لبن الإبل . أوضح استشاري أمراض القلب؛ الدكتور خالد النمر، مدى إمكانية تناول مرضى الضغط والقلب لبن الإبل . وورد سؤال من أحد متابعي "النمر" يقول: "س:هل يسمح لمرضي اضغط و مرضي القلب باستعمال لبن الإبل؟". وأكد "النمر" على أنه لا ضرر في تناول لبن الإبل في حالة الإصابة بالضغط أو أمراض القلب.

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