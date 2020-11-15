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شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رفع العلم السعودي على ناقلة الغاز العملاقة "البارة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):انضمت ناقلة الغاز السعودية العملاقة "البارة" إلى الأسطول البحري السعودي؛ حيث بدأت في الدخول إلى الخدمة.
ونشرت الهيئة العامة للنقل، اليوم الأحد صورًا من مراسم انضمام ناقلة "البارة" إلى الأسطول في ميناء رأس الخير بالمنطقة الشرقية.
وأظهرت الصور التي تم نشرها لحظة رفع العلم السعودي على ناقلة "البارة".
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