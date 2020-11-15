ضبط شقتين في الرياض تخزن منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصدت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، شقتين سكنية في الرياض تخزن منتجات تجميلية مخالفة ومنتهية الصلاحية، وجاء ذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والحملة الأمنية.
وأضافت هيئة الغذاء والدواء أنه تم ضبط أكثر من 185 ألف عبوة وإغلاق المنشأتين وجاري استكمال الإجراءات اللازمة.
وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء نفت ما يتم تداوله بشأن تسبب مكعبات مرق الدجاج في الإصابة بمرض السرطان.
وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أنه لم يثبت أي علاقة لمكعبات مرق الدجاج بالإصابة بالسرطان، وذلك وفقاً للعديد من الدراسات التي قامت بها منظمات دولية عدة.
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