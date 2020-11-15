بالصور.. وزير النقل يطّلع على ملاحظات عدد من المواطنين بمكة حول منظومة الطرق بالمنطقة

التقى وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر اليوم، عددًا من المواطنين بمنطقة مكة المكرمة للاستماع إلى مرئياتهم وملاحظاتهم وأبرز احتياجاتهم فيما يخص منظومة النقل بالمنطقة، وذلك على هامش زيارته للمنطقة وتدشينه عددًا من المشروعات التنموية بها، ضمن حزمة مشاريع أطلقتها الوزارة في المنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها.

وناقش الجاسر أبرز المشكلات التي تواجههم؛ للارتقاء ‏بمستوى العمل وتقديم خدمات فعالة ونوعية لكافة المستفيدين، مؤكدًا خلال هذا اللقاء أن أبواب الوزارة ‏مفتوحة أمام الجميع للاستماع إلى مرئياتهم بشكل مباشر، وأبرز المعوقات التي تواجههم لمباحثتها ووضع الحلول المناسبة لها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص على رفع مستوى الشفافية من خلال التواصل مع المواطنين، وتلمس احتياجاتهم لدراستها وتبني بعض المقترحات الهادفة التي تصب في خدمة الوطن والمواطن لمباحثتها وتطويرها.

وتعكف وزارة النقل على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية لها؛ لإنجاز المشروعات كافة ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزًا لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

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